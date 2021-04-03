توثيق 5157 انتهاكاًً حوثياًً بأمانة العاصمة العام الماضي

عدن (الاتحاد)

أكد تقرير حقوقي أصدره مركز «العاصمة الإعلامي» أمس، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ارتكبت أكثر من 5 آلاف انتهاك بحق سكان أمانة العاصمة خلال 2020م.

وذكر التقرير الذي حمل عنوان «صنعاء سجن كبير» أن فريق الرصد في المركز وثق 5157 انتهاكاً ارتكبتها الميليشيات الانقلابية في عموم مديريات أمانة العاصمة طيلة العام الماضي، توزعت بين الاختطافات والاقتحامات الواسعة وعمليات المصادرة والنهب الممنهج للأراضي والممتلكات، والسطو على مواقع أثرية بالإضافة إلى الانتهاكات والجرائم المنظمة بحق التعليم والمرأة واستهداف الهوية الوطنية.

كما وثق نحو 2385 انتهاكاً وجريمة، تنوعت بين القتل والإصابات والاختطافات والاعتقالات التعسفية، والاقتحامات والمداهمات لمنازل المواطنين، والمؤسسات والمحال التجارية.

وعن جرائم النهب المنظم أوضح التقرير أنه رصد 42 واقعة نهب ومصادر لمؤسسات أهلية بارزة ومداهمة وإغلاق 33 مقهى ومتنزه سياحي، و144 واقعة نهب ومصادرة لملايين الريالات من العملة الوطنية من تجار وشركات صرافة، بالإضافة إلى توثيق 223 واقعة سطو مسلح على الأراضي التي تعود ملكيتها لمواطنين وللدولة، كما أنها صادرت ممتلكات تتبع 14 من الطائفة البهائية.