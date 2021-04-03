الحكومة اليمنية تجدد تحذيرها من مخاطر خزان «صافر» النفطي

عدن (وكالات)

حذرت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي، مجدداً، من مخاطر كارثية لتسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط ‎«صافر» الراسية قبالة مدينة الحديدة، وتحمل 1.14 مليون برميل نفطي، مع استمرار رفض ميليشيات الحوثي الإرهابية دخول فريق أممي لصيانتها وتفريغها، ما يهدد بحدوث أكبر كارثة بيئية وإنسانية بالعالم.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في بيان، إن «قنبلة صافر الموقوتة ستكون لها انعكاسات خطيرة على حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، تفوق بأضعاف النتائج المترتبة على حادثة جنوح سفينة إيفرجيفن وانسداد المجرى الملاحي بقناة السويس‏»، كما نبه من مخاطر استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في التلاعب بالملف واستخدامه مادة للضغط والابتزاز السياسي.

وأكد استعداد الحكومة للموافقة على تفريغ الناقلة وتحويل عائدات شحنة النفط المخزنة والمقدرة بمليون برميل لصالح صرف مرتبات الموظفين وفق كشوفات 2014، لتلافي وقوع الكارثة‏.

ودعا وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للعب دور محوري لتلافي وقوع الكارثة، وممارسة مزيد من الضغط على ميليشيات الحوثي لوقف تلاعبها بالملف والسماح للفريق الأممي بالصعود للناقلة وتقييم وضعها الفني وتفريغ أو قطر الناقلة، والتي قال إنها «باتت تمثل تهديداً جدياً لحركة الملاحة الدولية».