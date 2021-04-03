البرلمان العربي: موكب المومياوات يعكس مكانة مصر الحضارة دولياً

أحمد شعبان (القاهرة)

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أنه تابع بكل فخر واعتزاز نقل ملوك وملكات مصر من المومياوات من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، وأن هذا الموكب الحضاري المُهيب يعكس مكانة مصر مهد وملتقى الحضارات الإنسانية، مقدماً التهنئة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، على نجاح مصر في تنظيم هذا الموكب الحضاري.

وأشاد رئيس البرلمان العربي، بالتنظيم المتميز الذي تكاتفت فيه كافة مؤسسات الدولة المصرية ليخرج بتلك الصورة المُبهرة والمشرفة التي يفخر بها كل مصري وعربي، مؤكداً أن الحضارة المصرية هي حضارة فريدة ممتدة في أعماق التاريخ، وتفخر بها كل البشرية.

وأكد العسومي أن هذا الحدث العظيم يعزز قوة مصر الناعمة، ويُضيف الكثير إلى رصيدها السياحي على المستوى العالمي، خاصة مع حدوث نقلة نوعية مؤخراً في المتاحف المصرية، التي باتت تنافس المتاحف العالمية بكل قوة، سواء المتحف المصري في ميدان التحرير، أو المتحف الكبير في الهرم، ومتحف الحضارة في الفسطاط.

وقال العسومي "إنه بالرغم من الظروف والتحديات التي يمر بها العالم أجمع جراء جائحة "كورونا"، إلا أن مصر القوية استطاعت تنظيم مثل هذا الحدث العالمي رغم كل التحديات ونجحت في إبهار العالم أجمع، لتثبت للجميع أنها ستواصل الطريق الذي بدأته تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو البناء والإنسانية".