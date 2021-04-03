بحث مسألة الأموال العراقية المجمدة بالبنوك السويسرية

بغداد (وكالات)

أعلن وزير خارجية العراق فؤاد حسين، أمس، أن بلاده تجري مباحثات ثنائية مع سويسرا لبحث موضوع الأموال العراقية المجمدة في البنوك السويسرية، التي تعود لحقبة النظام السابق.

وأضاف وزير الخارجية العراقي، في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع وزير خارجية سويسرا إجنازيو كاسيس الذي وصل بغداد أمس: «جرت في وزارة الخارجية العراقية مباحثات ثنائية بين العراق وسويسرا هي الأولى من نوعها منذ عام 1991، نوقشت خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ودعوة الشركات السويسرية للعمل في العراق، خصوصاً في المجال الدوائي».

وتابع الوزير حسين قائلاً: «كما تناولت المباحثات الأموال العراقية المجمدة في البنوك السويسرية، التي تعود حساباتها لزمن النظام السابق، وتمت مناقشات هذا الموضوع بالتفصيل». وأوضح وزير خارجية العراق أن المباحثات تناولت قضية «الهجرة واللاجئين، وآلية التعامل معها في سويسرا والدول الأوروبية، ووضع سبل لحل مشاكل اللاجئين».