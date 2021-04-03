عون: العُقد تتوالد أمام تشكيل الحكومة

بيروت (وكالات)

تمنى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أمس، خروج لبنان من النفق الأسود، وذلك في تصريح له بعد زيارته الصرح البطريركي في بكركي شمال شرق بيروت، لتهنئة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بعيد الفصح.

وقال الرئيس اللبناني، بعد اللقاء: «نتمنى أن يكون العيد في العام المقبل أحسن وأفضل، بجهود المسؤولين والشعب اللبناني أيضاً، لأنه ليس هناك من مسؤولين إذا لم يكن هناك من شعب، فالسلطة السياسية هي بيد الشعب اللبناني».

ورداً على سؤال حول موعد الخروج من النفق الأسود، وعن تفاؤله بتشكيل الحكومة الأسبوع المقبل، قال الرئيس عون: «حتى يرجع الرئيس المكلف من الخارج»، مشيراً إلى أنه رغم ذلك العقد تتوالد أمام تشكيل الحكومة.