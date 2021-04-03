البنك الدولي يدعو لبنان لتنفيذ تغييرات حقيقية

واشنطن (وكالات)

ذكر نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، أنه يتعين على لبنان أن يكون على استعداد لتنفيذ بعض التغييرات الحقيقية من أجل الحصول على مساعدات تمويلية دولية.

وأضاف بلحاج: «لبنان بحاجة إلى مساعدة نفسه، حتى نتمكن من مساعدته»، مضيفاً: «لسوء الحظ، حتى الآن، لم يكن لبنان مهتماً أو راغبا أو قادراً على مساعدة نفسه».

وقال بلحاج: «إنها مأساة.. وما نحاول القيام به في لبنان هو الالتفاف حول الأنظمة الحكومية، ومحاولة مساعدة الشعب بشكل مباشر، من خلال التحويلات النقدية غير المشروطة، لأنك عندما تنظر إلى لبنان اليوم فهو يقترب من فقر بنسبة 50 في المئة».