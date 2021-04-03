السيسي: موكب المومياوات الملكية دليل على عظمة الشعب المصري

شعبان بلال (القاهرة)

قال الرئيس المصري بعبد الفتاح السيسي إنه بكل الفخر والاعتزاز يتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

وأكد الرئيس المصري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة في أعماق التاريخ.

ودعى السيسي كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذي بدأناه.. طريق البناء والإنسانية.