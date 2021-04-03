«التحالف» يدمر زورقاً ملغوماً لميليشيا الحوثي في البحر الأحمر

ذكر التلفزيون السعودي الرسمي أن «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، اليوم السبت، أحبط هجوماً وشيكاً لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بتدميره زورقاً ملغوماً في جنوب البحر الأحمر.

ونقل التلفزيون عن التحالف قوله: إن ميليشيات الحوثي الإرهابية لا تزال تهدد خطوط الشحن البحري والتجارة العالمية.