1651 إصابة جديدة بـ«كورونا» في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينيّة مي الكيلة، اليوم، تسجيل 24 حالة وفاة و1651 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، و1665 حالة تعافٍ في الضفة وقطاع غزّة خلال 24 ساعة.

وقالت الكيلة، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 90204 بينهم 10146 تلقوا الجرعتين من اللقاح.