قتلى وجرحى بأعمال عنف في العراق

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم، بتعرض معاون مدير الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، العميد الركن زيد المكصوصي، إلى محاولة اغتيال قرب جسر ديالى جنوب شرق بغداد، فيما أصيب أحد أفراد حماية الضابط المذكور.

كما شهدت عدة مناطق حوادث متعددة راح ضحيتها قتلى وجرحى من المدنيين، فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني في رئاسة الوزراء العراقية عن مقتل ثلاثة أشخاص من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، بضربة جوية نفذت على مواقعهم في محافظة صلاح الدين.