الفلبين تمدد الإغلاق في العاصمة والأقاليم المجاورة



مددت الحكومة الفلبينية، اليوم السبت، الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد، في منطقة العاصمة وأربعة أقاليم مجاورة، وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المتحدث الرئاسي، هاري روك، إن الحجر الصحي المجتمعي، الذي تم تعزيزه في مترو مانيلا وأقاليم «بولاكان» و«كافيت» و«لاجونا» و«ريزال» المجاورة سيكون سارياً حتى 11 أبريل الجاري.

جاء هذا التمديد بعد أن أعلنت وزارة الصحة عدداً قياسياً من حالات الإصابة بلغ 15 ألفاً و310 حالات، أمس الجمعة، وهي أعلى زيادة على الإطلاق في يوم واحد منذ بدء الجائحة.

وسجلت الوزارة، اليوم السبت، 12 ألفاً و576 حالة إصابة، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 784 ألفاً و43 حالة، كما سجلت 103 حالات وفاة جديدة، مما يرفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 13 ألفاً و423.

وأضاف روك أن فريق العمل الحكومي المعني بالتعامل مع فيروس كورونا سيقيم الوضع بعد الأسبوع المقبل، لتحديد مستوى المخاطر في العاصمة والأقاليم المجاورة.

وحث روك الحكومات المحلية على تنفيذ الحد الأدنى للبروتوكولات الصحية بشكل صارم والأشخاص المؤهلين للحصول على اللقاح، تلقي الجرعات.

وستخضع المناطق تحت الإغلاق لحظر تجوال من السادسة مساء حتى الخامسة صباحاً.



