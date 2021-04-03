البحث عن سائق سيارة دهم مجموعة أشخاص في ألمانيا



أعلنت الشرطة والادعاء العام في ولاية شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا، اليوم السبت، أن فريق تحقيق جنائي يبحث عن سائق سيارة دهم مجموعة أشخاص عند ساحة للعب، مشيرين إلى أن المداهمة ربما كانت متعمدة.

ووفقاً للشواهد الحالية، فإن السيارة صدمت مساء الخميس شخصاً وأطاحت به في الهواء، فيما تمكن بقية أفراد المجموعة من القفز على الجوانب في الوقت المناسب.

وأوضحت الشرطة والادعاء، أن سائق السيارة المجهول يجري البحث عنه لارتكابه جريمة الشروع في قتل.

ويُعْتَقَد أن سائق السيارة اقترب من المجموعة التي كانت تضم نحو 30 شخصاً ببطء في بادئ الأمر وبعد ذلك أسرع بالسيارة متجهاً نحو خمسة أشخاص، وعند وصول الشرطة إلى مكان الحادث وجدت شخصاً مصاباً بإصابات طفيفة، وذكرت الشرطة والادعاء أنه من غير الواضح بعد ما إذا كانت إصابته جراء مصادمة السيارة له.



