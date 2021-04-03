قناة السويس:" عبور كافة السفن المنتظرة بالمجرى الملاحي منذ حادث جنوح السفينة البنمية"

عبد الله أبو ضيف

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، اكتمال عبور كافة السفن المنتظرة بالمجرى الملاحي للقناة، منذ وقوع حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN.

وأشار الفريق ربيع إلى أن إجمالي أعداد السفن المنتظرة بمنطقة البحيرات الكبرى والمدخلين الشمالي والجنوبي للقناة منذ وقوع حادث جنوح السفينة البنمية بلغ 422 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 26 مليون طن، مؤكدا على أن نجاح الهيئة في عبور مثل هذا العدد من السفن والحمولات الضخمة في وقت قياسي يعد إنجازا جديدا يضاف لقدرة الهيئة على إدارة المواقف الطارئة والتعامل مع الأزمات.

وأوضح رئيس الهيئة أن التقارير الملاحية تسجل، اليوم السبت، عبور المجموعة الأخيرة من السفن المنتظرة منذ الحادث وعددها 61 سفينة، كما تستقبل القناة 24 سفينة جديدة من السفن التي ترغب في عبور القناة بعد انتظام حركة الملاحة بها، ليصل إجمالي عدد السفن العابرة اليوم السبت، 85 سفينة.

وشدد رئيس الهيئة على أن العمل لم يتوقف ولو للحظة واحدة لضمان عبور كافة السفن المنتظرة بالمجرى الملاحي و استقبال طلبات عبور سفن جديدة، مشيدا في هذا الصدد بجهود كافة رجال إدارة التحركات والسادة المرشدين ودورهم البارز في الحفاظ على انتظام حركة الملاحة في القناة.

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جدير بالإشارة، أن حركة الملاحة بالقناة، اليوم السبت، تسجل عبور 85 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.2 مليون طن، ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 35 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.7 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب تعبر 50 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.5 مليون طن.