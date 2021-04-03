الجنائية الدولية ترحب بمرحلة جديدة مع الولايات المتحدة

رحبت المحكمة الجنائية الدولية بقرار الرئيس الأميركي جو بايدن رفع العقوبات التي فرضها سلفه دونالد ترامب على المدعية العامة للمحكمة، معتبرة ان هذه الخطوة تفتتح حقبة جديدة من التعاون مع واشنطن.

وقالت سيلفيا فيرنانديز دي غورمندي "بصفتي رئيسة لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أود أن أعرب عن ارتياحي العميق للقرار الذي اتخذته اليوم حكومة الولايات المتحدة برفع العقوبات المؤسفة ضد مدعية المحكمة الجنائية الدولية".