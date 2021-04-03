تفاصيل جديدة عن هجوم الكابيتول وبايدن وجيل يبديان حزنهما

أعلن الرئيس جو بايدن أنه والسيدة الأولى جيل بايدن يشعران بحزن شديد بسبب الهجوم.

وقال بايدن في بيان "شعرت أنا وجيل بحزن شديد عندما علمنا بالهجوم العنيف عند نقطة تفتيش أمنية امام مبنى الكابيتول الأميركي"، وأعطى اوامره لتنكيس الأعلام في البيت الأبيض.

واضاف الرئيس "نعلم مدى صعوبة الأوقات بالنسبة الى الكابيتول وكل من يعمل فيه ومن يقومون بحمايته".

حيث قتل شرطي وأصيب آخر أمام مبنى الكابيتول في العاصمة الأميركية واشنطن الجمعة، وذلك إثر اقتحام سيارة نقطة أمنية وتلويح سائقها بسكين قبل أن ترديه الشرطة.

وقالت الشرطة إن الهجوم لا يبدو أنه مرتبط "بالإرهاب".

وأعضاء الكونجرس في عطلة برلمانية هذا الأسبوع لكن بعض أفراد مكاتبهم وموظفين وصحافيين كانوا متواجدين أثناء وقوع الحادثة بعد الظهر في التوقيت المحلي.

وهرع عناصر في الحرس الوطني ينتشرون في الكابيتول منذ 6 يناير، من مباني المكاتب البرلمانية القريبة إلى المبنى. واتخذ آخرون مواقع بالقرب من نقاط تفتيش للشرطة تقطع الطريق.

وأظهرت لقطات تلفزيونية اصطدام سيارة زرقاء بحاجز للشرطة في الشارع.

وهبطت طوافة في ساحة أمام الكابيتول قبل أن تحمل نقالات على متنها.

وقالت رئيسة شرطة الكابيتول يوغاناندا بيتمان في مؤتمر صحافي إنّ "المشتبه به صدم اثنين من عناصرنا بسيارته" قبل اصطدامه بحاجز.

وأوضحت أنّه "إثر ذلك، نزل من السيارة وبيده سكين" و"بدأ في السير باتجاه عناصر شرطة الكابيتول"، وبعد ذلك "أطلقوا النار" عليه.

وقالت بيتمان إنّ أحد العنصرين المصابين "توفي" متأثراً بجروحه.

كما أعلنت "مقتل" المشتبه به.

وقال العديد من وسائل الإعلام الأميركية ان المشتبه به يدعى نواه غريند يبلغ من العمر 25 عاما. ونشرت وسائل الاعلام صورته وكذلك صورة لصفحته على فيسبوك والتي عبر فيها عن تعاطفه مع تنظيم متطرف.

وقالت شبكة NBC أنه كتب في منشورات على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أنه فقد وظيفته.

كما ذكرت مصادر اعلامية أميركية أنه يعاني من اضطرابات عقلية و"البارانويا".

وأشادت نائبة الرئيس كامالا هاريس بشجاعة العناصر "الذين يحمون مبنى الكابيتول، خاصة في هذا الوقت العصيب".

ورفعت الشرطة حالة التأهب بعد الظهر بينما ابقت على طوق أمني حول مسرح "الجريمة". وقالت الشرطة ان "التحقيق مستمر".

بدوره، أعلن قائد شرطة مقاطعة كولومبيا روبرت كونتي "لا يبدو أن الأمر يتعلق بالارهاب".

وخضع الكابيتول لحماية مشددة عقب الاعتداء عليه في 6 يناير .

وتمت إزالة بعض الحواجز الوقائية حديثاً، وجرى تضييق نطاق المحيط الأمني حول المقر.

وأمرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بتنكيس الأعلام تكريما للشرطي الذي قتِل. وقالت في بيان "اليوم، مرة أخرى، خاطر هؤلاء الأبطال بحياتهم لحماية مبنى الكابيتول وبلدنا، بنفس التفاني والاستعداد للخدمة اللذين شهدناهما في 6 يناير".

وقال زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل "مرة أخرى، تعرض عناصر شرطة الكابيتول الشجعان لهجوم عنيف أثناء قيامهم بعملهم".

وقعت الحادثة قرب نقطة تفتيش من جهة مجلس الشيوخ، حيث يدخل أفراده حين يكون منعقداً.

وطوّقت الشرطة عدة طرق محيطة بمقر الكونجرس "بسبب تهديد خارجي".

وقال ماكونيل على تويتر "ما زلنا تحت صدمة ما حدث"، متوجهاً بالشكر إلى الشرطة.



