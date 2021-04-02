أكراد سوريا يعتقلون 125 «داعشياً» في «الهول»

الهول (وكالات)

أعلنت القوات الكردية، أمس، بعد تنفيذها عملية أمنية استمرت لأيام، توقيف 125 عنصراً من تنظيم «داعش» في مخيم «الهول» شمال شرق سوريا، بينهم مسؤولون عن عمليات قتل ازدادت وتيرتها منذ مطلع العام.

وبدأ خمسة آلاف عنصر من قوى الأمن الداخلي و«وحدات حماية الشعب» و«قوات سوريا الديموقراطية» حملة أمنية يوم الأحد الماضي ضد «أذرع» التنظيم المتطرف والمتعاونين معه، بعدما شهد المخيم الذي يؤوي قرابة 62 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال، اعتداءات وعمليات قتل ومحاولات فرار خلال الأشهر القليلة الماضية. وقال الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الداخلي «الأساييش» علي الحسن، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر قيادته في بلدة الهول: «قبضنا على 125 عنصراً من عناصر خلايا داعش النائمة، عشرون منهم مسؤولون عن الخلايا والاغتيالات التي حدثت في المخيم». وأحصى تنفيذهم «أكثر من 47 عملية قتل داخل المخيم منذ بداية العام». وشهد المخيم حوادث أمنية بينها محاولات فرار وهجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين، باستخدام السكاكين ومسدسات كاتمة للصوت. ويضم المخيم عشرات آلاف النازحين من سوريين وعراقيين، بينهم أفراد عائلات مقاتلي التنظيم، إضافة إلى بضعة آلاف من عائلات المقاتلين الأجانب يقبعون في قسم خاص قيد حراسة مشدّدة. ونبّه الحسن، باسم قيادته، إلى أنّ «العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي تسللوا» إلى المخيم «كمدنيين بهدف العمل ضمنه وتنظيم أنفسهم مرة أخرى». وحذّر أنه رغمّ توقيف العناصر «بمن فيهم كبار المسؤولين»، إلا أن «الخطر لم ينته بعد».