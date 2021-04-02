الإمارات: ندعم إجراءات السعودية لحفظ أمنها واستقرارها

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرتين مفخختين، اعترضتهما قوات التحالف.

وأكدت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء أمس الأول، اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين من دون طيار أطلقتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في مدينة خميس مشيط السعودية.

وقال التحالف في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية: «إن محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية العدائية المتكررة بإطلاق الطائرات من دون طيار والصواريخ الباليستية ما هي إلا استمرار لانتهاك القانون الدولي الإنساني لاستهداف التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين»، واصفاً تلك الاعتداءات بجرائم حرب.

وأكد البيان إن تلك المحاولات تم صدها وإحباطها من قبل قوات التحالف، مشدداً على أن التحالف سيتخذ كافة الإجراءات وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية وتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات لتحييد وتدمير قدراتها وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأدانت مملكة البحرين إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية طائرتين مسيرتين تجاه مدينة خميس مشيط، في استهداف متواصل وممنهج للأعيان المدنية والمدنيين الآمنين، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما.

وأكدت وزارة خارجية مملكة البحرين تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية ودعمها فيما تتخذه من إجراءات وتدابير لردع هذه الاعتداءات الآثمة التي تتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتبرهن على إصرار ميليشيا الحوثي على مواصلة الحرب، وتقويض الأمن والاستقرار الإقليمي.