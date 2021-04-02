تدمير منظومة اتصالات حوثية في «قبيطة»

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

شنّت مدفعية الجيش اليمني أمس، قصفاً مركزاً استهدف مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة «القبيطة» شمال محافظة لحج، وقال مصدر عسكري إن مدفعية الجيش استهدفت مواقع الميليشيات في الجبهة الشرقية بالقبيطة، وأسفر القصف عن سقوط قتلى، بينهم قائد الميليشيات في موقع «حرض» وقائد آخر ينتحل رتبة كبيرة، إلى جانب سقوط عدد من الجرحى. وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش استهدفت أيضاً منظومة اتصالات الإشارة التابعة للميليشيات، وتمكنت من تدميرها، إضافة إلى تدمير طقم يحمل رشاشاً ثقيلاً ومدفع هاون.

وأشار المصدر، إلى أن هذا القصف يأتي رداً على تمادي ميليشيات الحوثي الإرهابية في استهداف منازل المدنيين في مناطق «الحلاجيم وعنفات والحنكة» خلال اليومين الماضيين، والذي ألحق أضراراً في الممتلكات العامة والخاصة.

ولقي قيادي بارز في ميليشيات الحوثي مصرعه بنيران الجيش اليمني في جبهة «الكسارة» غرب مأرب، وقتل قائد كتيبة «التدخل السريع»، قصي شايع نصيب العماري، المكنى «أبو ذنوب»، والذي ينحدر من منطقة «آل عمار» في مديرية «الصفراء» التابعة لمحافظة صعدة. وأوضح مصدر عسكري أن أفراداً من الجيش قاموا بنقل جثة القيادي الحوثي العماري إلى مستشفى مأرب.

إلى ذلك، حذرت الحكومة اليمنية، من التوجه الخطير الذي تتبناه ميليشيات الحوثي الإرهابية تجاه النازحين في محافظة مأرب شرقي البلاد، ومن نتائج خطابها التحريضي ضدهم الذي قالت إنه «يرقى لمستوى التهديدات الإرهابية».

واستنكرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، حملة التحريض الممنهجة التي تشنها الميليشيات وقياداتها على مخيمات النازحين في المحافظة وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكل المعنيين بإدانة التصريحات الأخيرة للناطق الرسمي للميليشيات محمد عبد السلام التي حرضت على النازحين وبررت جرائم القصف المتواصلة التي طالت مخيمات النزوح في المحافظة.

وشددت اللجنة الحكومية في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» على ضرورة ممارسة الضغط الدولي والأممي على الميليشيات المدعومة من إيران، لإيقاف جرائمها الممنهجة والمتعمدة بحق النازحين التي ترتكبها تحت غطاء سياسي ودعائي غير مسبوق في تاريخ الجرائم الإنسانية. وعدت الوحدة تصريحات القيادي الحوثي تأكيد على نية الميليشيات الاستمرار في ارتكاب جرائمها الإرهابية بحق النازحين في مأرب.