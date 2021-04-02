القضاء الأميركي يتّهم زوجين بالسعي للالتحاق بتنظيمات إرهابية في اليمن

واشنطن (وكالات)

أعلنت وزارة العدل الأميركية توجيه تهمة «التآمر لتقديم دعم مادّي لمنظمة إرهابية أجنبية» إلى زوجين أميركيين اعتقلا أثناء محاولتهما الصعود على متن سفينة متّجهة إلى اليمن بقصد الانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي. وقالت الوزارة إنّ «المتّهمين هما جيمس برادلي البالغ من العمر 20 عاماً والمتحدّر من ولاية نيويورك وزوجته أروى مثنّى البالغة 29 عاماً والمتحدّرة من ولاية ألاباما». وأضافت أنّهما اعتقلا في ميناء نيوارك بولاية نيو جيرسي أثناء صعودهما على الجسر المؤدّي إلى سفينة شحن كانت في طريقها إلى اليمن.

ووفقاً للوزارة، فقد عبّر برادلي عن آراء متطرّفة عنيفة منذ 2019 على الأقلّ، وفي نقاشات جرت خلال العام الماضي بينه وبين عميل سرّي، مشيرة إلى أنّه جاهر مراراً وتكراراً بإيمانه بأفكار «داعش». كما أخبر جيمس برادلي هذا العميل بأنّه مستعدٌّ لمهاجمة هدف أميركي، بما في ذلك أكاديمية «ويست بوينت» العسكرية، وفق المصدر نفسه.

وأظهرت وثيقة قضائية أنّ برادلي أصبح محط اهتمام مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي»، بعد أن اعتقلت السلطات في 2019 صديقاً له كان يخطّط للذهاب إلى أفغانستان للانضمام إلى حركة «طالبان». ويواجه الزوجان عقوبة تصل إلى السجن لمدة 20 عاماً إذا ما أدينا بالتّهم الموجّهة إليهما.