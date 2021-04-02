فيديو وصور.. إصابة شرطيين ومقتل منفذ عملية دهس قرب الكونجرس

أعلنت الشرطة الأميركية إصابة عنصرين من صفوفها قرب مبنى الكونجرس (الكابيتول) في العاصمة واشنطن، اليوم الجمعة، بعدما صدمتهما سيارة.

وقالت محطة "أن بي سي" التلفزيونية الأميركية إن منفذ عملية الدهس قتل بعد أن أصيب بجروح جراء إطلاق النار عليه.

كانت شرطة الكابيتول قالت، في وقت سابق على تويتر "مشتبه به محتجز. كلا الضابطين مصابان. نُقل الثلاثة إلى المستشفى".

سيارة منفذ عملية الدهس

وأغلقت الشوارع المحيطة بمبنى الكابيتول وأبنية تابعة له بسبب الحادث.

وأكدت تقارير صحفية أن حادث الدهس يبدو متعمدا، مضيفة أن مهاجم الكونجرس كان يحمل سكينا بعد دهسه الضابطين وأنه حاول طعن ضباط بسكين بعد صدمه لضابطين.

نقل ضابط مصاب

وانتشرت الشرطة بكثافة في المنطقة. وأضافت وسائل إعلام أميركية أن إطلاق نار سمع خارج مبنى الكابيتول.

وبث أحد الناشطين على تويتر شريطا يظهر نقل أحد الضابطين إلى سيارة إسعاف.