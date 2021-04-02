مقتل عنصرين من داعش في قصف للتحالف الدولي

ذكر بيان عسكري عراقي، اليوم الجمعة، أن اثنين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي قتلا في قصف لطيران التحالف الدولي استهدف كهفين للتنظيم في محافظة صلاح الدين شمالي العاصمة بغداد.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أنه «بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في وادي الثرثار ضمن محافظة صلاح الدين، أسفرت عن تدمير كهفين وقتل اثنين من الإرهابيين».

وذكر البيان أن طيران التحالف الدولي وجه ضربة جوية في منطقة «مطيبيجة» أسفرت عن تدمير وكرين للإرهابيين.

رغم إعلان العراق، في نهاية عام 2017، القضاء عسكريا على تنظيم داعش المتشدد، إلا أن خلايا التنظيم ما تزال تنفذ من حين لآخر عمليات ضد المدنيين وقوات الأمن والجيش.