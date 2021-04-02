فيديو وصور.. افتتاح معرض "بيت الفن المصري الإماراتي"

أحمد شعبان (القاهرة) - افتتح سفير الدولة بالقاهرة، الدكتور حمد بن سعيد الشامسي، مساء الخميس، جناح دولة الإمارات العربية المتحدة بأكاديمية وجاليري هالة للفنون بمدينة نصر، والذي أقيم تحت شعار "بيت الفن المصري الإماراتي"، بحضور السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والمستشار صالح جمعة السعدي، وعدد من الشخصيات والفنانين.

ويتضمن المعرض، الذي يستمر حتى 15 أبريل، عدداً من اللوحات الفنية والبورتريهات التي تُجسد شخصيات ورموز وقيادات إماراتية ومصرية وخليجية وعربية ساهمت في السياسية والثقافة والدين والإنسانية، كما تضمن المعرض لوحات لعدد من كبار الفنانين المصريين والعالميين المعاصرين.

وأكدت هالة عبدالقادر فنانة تشكيلية وصاحبة الجاليري، في تصريح خاص لـ"الاتحاد"، أن المعرض يضم جناحا خاصا بالإمارات نتيجة لاهتمام الجانب الإماراتي بدعم وإثراء الحياة الثقافية والفنية في العالم، والذي يلعب دوراً مهماً في المجتمعات، مشيرةً إلى أنه تم افتتاح المعرض بالتعاون بين سفارة الإمارات وأكاديمية هاله للفنون، لإبراز دور الفنون في الجوانب الدبلوماسية والثقافية التي تُوليها دولة الإمارات اهتمامها الكبير، والتي تُسهم في إبراز الثقافات بين البلدين الشقيقين.





وقالت هالة "نتيجة لحبي لدولة الإمارات الشقيقة وقيادات الدولة تم تخصيص جناح خاص للإمارات، وقمت منذ عام برسم لوحات لشيوخ الإمارات، ومنها لوحة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، ولوحة فنية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ولوحة فنية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ولوحة فنية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وأشارت إلى أن المعرض يضم أيضاً شخصيات عربية وعالمية مؤثرة في المجال السياسي والديني والثقافي، ومنهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

ونوهت إلى أن جاليري هالة للفنون يقوم بعمل ورش للأطفال ولذوي الاحتياجات الخاصة من أصحاب الهمم والذين فقدوا بصرهم، حيث يستضيف الجاليري مُتخصصين في التعامل مع أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة لتعليم المتدربين في الأكاديمية في التعامل معهم.