علماء الأزهر يؤيدون فتوى «الإمارات للإفتاء» بشأن لقاح «كورونا» للصائم

أيد علماء الأزهر الشريف الفتوى التي أصدرها مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن استخدام لقاح «كورونا» للصائم في نهار رمضان لا ينافي الصوم، لأنه ليس من المفطرات المنصوصة ولا في معناها، وأكدوا لـ«الاتحاد» أن أصل هذه الفتوى في الشريعة الإسلامية التي تهدف في مبادئها على الحفاظ على النفس البشرية من المخاطر.

وأكد علماء الأزهر أن فيروس «كورونا» سريع الانتشار والعدوى ويتحور وتظهر منه موجات جديدة، وله أضرار اقتصادية ومفاسد كبيرة ويُبيد الملايين، مما يتطلب على الجميع استمرار أخذ اللقاحات المضادة له حتى في شهر رمضان الكريم لمواجهة الموجة الثالثة للفيروس.

وأيد الدكتور حلمي عبد الرؤوف أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر، الفتوى التي أصدرها مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، من أن استخدام لقاح «كورونا» للصائم في نهار رمضان لا ينافي الصوم، لأنه ليس من المفطرات المنصوصة ولا في معناها، مؤكداً أصل هذه الفتوى في الشريعة الإسلامية التي تهدف في مبادئها على الحفاظ على النفس البشرية من المخاطر.

وأكد أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر لـ«الاتحاد»، أن الحقن التي تؤخذ عن طريق الوريد أو العضل لا تُفطر الصائم، لأنها لا تصل إلى الجوف من منفذ مُعتاد ومفتوح كالفم والأنف، سواء كانت حقن تحت الجلد مثل الأنسولين أو التطعيمات واللقاحات، مثل لقاح «كورونا»، أو الحقن التي تؤخذ في قناة النخاع الشوكي، وبالتالي لا يفطر الصائم لأن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذٍ طبيعي، ولأن اللقاح دخل بدن الصائم عن طريق الجلد وهو ليس منفذاً للجوف.

كما أيد الدكتور شعبان إسماعيل أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر، فتوى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، مؤكداً لـ«الاتحاد» أن أخذ لقاح «كوفيد -19» في نهار شهر رمضان المعظم جائز ولا يُعد من نواقض الصيام، مشيراً إلى أن لقاح «كورونا» ليس من المُغذيات والفيتامينات التي تحتوي في تركيبها على مواد تقوم مقام الطعام والشراب كالسكريات وغيرها، التي تُفطر ولا تُعطى للمريض إلا للضرورة، مضيفاً «إذا احتاج الصائم أخذ لقاح كورونا في نهار رمضان فلا حرج عليه ويقضي صيام يومه».

وأكد أن لقاح «كورونا» لا يفطر الصائم في نهار رمضان، لأنه يدخل جسم الإنسان عن طريق الحقن، وليس عن طريق الفم فهو ليس أكلاً ولا شرباً، لافتاً إلى أن جميع لقاحات «كورونا» والتطعيمات الأخرى، تعمل عن طريق حُقن لتحفيز جهاز المناعة وإعداده للتعامل مع الفيروس ومواجهة أي عدوى داخل جسم الإنسان.



