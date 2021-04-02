أبوظبي في المركز 11 عالمياً في محور التكنولوجيا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الإسناد الحكومي- أبوظبي، ممثلةً بهيئة أبوظبي الرقمية، أن إمارة أبوظبي احتلّت المركز 11 عالمياً في محور التكنولوجيا، وذلك وفقاً لنتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية الرقمية العالمية 2020 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية ممثلةً بمكتب أبوظبي للتنافسية ودائرة الإسناد الحكومي ممثلةً بهيئة أبوظبي الرقمية.

وحققت إمارة أبوظبي مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات المرتبطة بالتحول الرقمي، حيث تبوأت المرتبة الخامسة عالمياً في كل من مؤشرات الأمن السيبراني، والشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم مشاريع التطور التكنولوجي، والإطار التنظيمي للتكنولوجيا.

وتبوأت إمارة أبوظبي المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر المهارات الرقمية/‏‏‏التقنية، والمرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر الإطار التكنولوجي، والمرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر استخدام البيانات الضخمة والتحليلات، والمرتبة الثانية عشرة في مؤشر تكامل تكنولوجيا المعلومات.

تقدم ملحوظ

وبهذه المناسبة، أعرب معالي علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي عن سعادته البالغة وفخره بما حققته إمارة أبوظبي من تقدم ملحوظ في محور التكنولوجيا خلال عام 2020، مؤكداً معاليه أن هذه النتائج تحققت تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، وذلك في سياق جهودها الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية، والانتقال نحو المستقبل الرقمي.

وأشار الكتبي إلى أن هذه النتائج تُشكل حافزاً للمضي قُدماً في مسيرة التحول الرقمي وفتح آفاق مستقبلية جديدة في قطاع التكنولوجيا وتحقيق مراكز متقدمة عالمياً، من خلال التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وبدوره، عبَّر فهد سالم الكيومي، وكيل دائرة الإسناد الحكومي عن اعتزازه بالنتائج الإيجابية التي حققتها إمارة أبوظبي في محور التكنولوجيا، مؤكداً أنها تُمثل دافعاً قوياً للاستمرار في الجهود المبذولة من الجهات الحكومية الساعية إلى تحقيق هدف مشترك يتمحور حول تقديم خدمات رقمية فعالة ومستدامة وآمنة في إمارة أبوظبي.

وأشار الكيومي إلى أن إمارة أبوظبي تمضي برؤية طموحة نحو المستقبل، وتُرسخ ثقافة التميز في المجتمع لأن تكون بمقدمة مدن العالم في التنافسية على مختلف الصعد والمجالات.

مسيرة التحول

من جهته، قال المهندس محمد عبدالحميد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية: سررنا بالنتائج التي حققتها إمارة أبوظبي في محور التكنولوجيا على المستوى العالمي، والتي تأتي انعكاساً للجهود المبذولة في مسيرة التحول الرقمي، وتؤكد المكانة الريادية للإمارة في مؤشرات التنافسية العالمية.

وأكد العسكر أن جهود هيئة أبوظبي الرقمية مستمرة لإحراز المزيد من التقدم في محور التكنولوجيا، وبما يتماشى مع مهمتها التي تهدف إلى تمكين ودعم وتقديم منظومة حكومية رقمية استباقية، متخصصة ومتعاونة وآمنة.

وتجدر الإشارة إلى أن الكتاب السنوي للتنافسية الرقمية العالمية يهدف إلى قياس تنافسية الإمارة في عدة محاور، وتسليط الضوء على معدلات تنافسية الإمارة في المؤشرات العالمية المختلفة.