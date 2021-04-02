القضاء الأميركي يتّهم زوجين بالسعي للالتحاق بـ«داعش»

أعلنت وزارة العدل الأميركية، الخميس، توجيه تهمة «التآمر لتقديم دعم مادّي لمنظمة إرهابية أجنبية» إلى زوجين أميركيين اعتقلا أثناء محاولتهما الصعود على متن سفينة متّجهة إلى اليمن بقصد الانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي في اليمن.

وقالت الوزارة إنّ المتّهمين هما جيمس برادلي البالغ من العمر 20 عاماً والمتحدّر من ولاية نيويورك (شمال شرق) وزوجته أروى مثنّى البالغة 29 عاماً والمتحدّرة من ولاية ألاباما (جنوب شرق).

وأضافت أنّهما اعتقلا في ميناء نيوارك بولاية نيو جيرسي (شمال شرق) أثناء صعودهما على الجسر المؤدّي إلى سفينة شحن كانت في طريقها إلى اليمن.

ووفقاً للوزارة فقد عبّر برادلي عن آراء متطرّفة عنيفة منذ 2019 على الأقلّ، وفي نقاشات جرت خلال العام الماضي بينه وبين عميل سرّي، مشيرة إلى أنّه جاهر مراراً وتكراراً بإيمانه بـ«داعش».

كما أخبر جيمس برادلي هذا العميل بأنّه مستعدّ لمهاجمة هدف أميركي، بما في ذلك أكاديمية «ويست بوينت» العسكرية، وفق المصدر نفسه.

وأظهرت وثيقة قضائية أنّ برادلي أصبح محط اهتمام مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» بعد أن اعتقلت السلطات في 2019 صديقاً له كان يخطّط للذهاب إلى أفغانستان.

وأضافت الوثيقة نفسها أنّ برادلي «استمرّ في التعبير عن رغبته بارتكاب أعمال عنف، وقدّم دعمه وولاءه لتنظيم داعش الإرهابي، وحاول السفر إلى الخارج للانضمام إلى التنظيم والقتال من أجله».

ووفقاً للمصدر نفسه فقد قرّر برادلي التوجّه إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي مع أروى مثنّى التي تزوّجها في يناير الماضي.

ونقلت الوثيقة عن برادلي قوله للعميل السرّي «إذا لم أجدهم (الإرهابيين) سأذهب حتّى الصومال» للالتحاق بجماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة.

ويواجه الزوجان عقوبة تصل إلى السجن لمدة 20 عاماً إذا ما دينا بالتّهم الموجّهة إليهما.