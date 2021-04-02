بالفيديو.. ما جرى في قناة السويس!

بعد أيام من "ملحمة" تعويم السفينة "إيفر غيفن" التي عطلت الملاحة بقناة السويس المصرية، شريان النقل المائي العالمي، نشرت الهيئة، فيديو مدته دقيقتان ونصف يلخص ما جرى.

ويرصد الفيديو الذي نشرته قناة السويس على صفحتها على "فيسبوك" تحت عنوان "لحظات لن ننساها" مشاهد فرحة رجال هيئة قناة السويس بتعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة.

ويظهر الفيديو شكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لكل من شارك في هذا العمل، ثم لقطات لمحاولات تعويم السفينة وتحركها وفرحة العمال والمهندسين الذين شاركوا في هذا العمل الصعب.

ووصفت هيئة قناة السويس على حسابها على فيسبوك الفيديو بـ"لحظات لا تُنسى... شاهد سعادة رجال هيئة قناة السويس الشجعان، والتي لا تقدر بثمن، بينما يقومون بتعويم سفينة الحاويات البنمية إيفر غيفن".