48 قتيلاً في حادث قطار مروع في تايوان

قتل 48 شخصا على الأقل، اليوم الجمعة، في حادث خروج قطار مكتظ بالركاب عن السكة داخل نفق في شرق تايوان، في أسوأ حادث للسكك الحديد في الجزيرة منذ عقود.

وقالت وكالة الإغاثة الوطنية في أحدث تقرير إن «48 شخصا على الأقل قتلوا» ونقل 66 إلى المستشفى.

بحسب السلطات فإن الحادث قد تكون سببه آلية بناء انزلقت من منحدر واصطدمت بالقطار الذي كان يستعد لدخول نفق قرب مدينة هواليين على ساحل تايوان.

وقال تساي دينغ-هسيين مسؤول الشرطة في منطقة هواليين «كان هناك آلية بناء لم تكن مركونة بشكل صحيح وانزلقت وصولا إلى خط السكك الحديد».

وأضاف «هذا استنتاجنا الأولي ونحاول توضيح ملابسات الحادث».

وأصدر مكتب رئيسة تايوان تساي انغ-وين بيانا جاء فيه أنها أمرت المستشفيات بالاستعداد لوصول أعداد كبيرة من الإصابات. وقال البيان إن «الأولوية الأهم الآن هي إنقاذ الأشخاص العالقين».

وقالت شبكة «يو دي أن» إن فريقا متواجدا في داخل النفق بث صورا تظهر عربتين على الأقل لم تتعرضا لأي أضرار فيما يقوم عناصر الإنقاذ بمساعدة الركاب على الخروج من القطار.

ووقع الحادث على خط السكك الحديد في شرق تايوان قرابة الساعة 1,30 بتوقيت غرينتش قرب مدينة هواليين الساحلية.

وكان القطار المؤلف من ثماني عربات متجهاً من تايبه إلى مدينة تايتونغ في جنوب شرق البلاد، ويقل نحو 350 راكباً.



