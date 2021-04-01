الصحة العالمية تنتقد بطء التلقيح ضد كورونا في أوروبا

عواصم (وكالات)

انتقدت منظمة الصحة العالمية أمس، بطء حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في أوروبا، معتبرةً أنه «غير مقبول» بينما تواجه القارة وضعاً وبائيا يعد أكبر مصدر للقلق منذ أشهر.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه: «حالياً الوضع الإقليمي هو المصدر الأكبر للقلق الذي شهدناه منذ عدة أشهر». واعتبر كلوغه أن «الوتيرة البطيئة للتلقيح تطيل أمد الوباء»، مشدداً على أن اللقاحات هي أفضل وسيلة للخروج من الجائحة». وأضاف «لكن إعطاء هذه اللقاحات يجري ببطء غير مقبول»، داعياً أوروبا إلى تسريع العملية عبر تعزيز الإنتاج وخفض العراقيل أمام إعطاء اللقاحات وعبر استخدام كل جرعة لدينا في المخزون.

إلى ذلك، حذر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة الشرق الأوسط، أمس، من زيادة محتملة في الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة خلال شهر رمضان وعيد الفصح. ونوه المنظري إلى أن 14 دولة في المنطقة أبلغت عن زيادة في حصيلتها اليومية من إصابات فيروس كورونا ووفيات ذات صلة مثل الأردن وإيران.