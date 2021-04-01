البطريرك الراعي يشن هجوماً على «حزب الله»: تريدون إبقاء لبنان في حالة حرب؟

بيروت (وكالات)

شن البطريرك الماروني بشارة الراعي هجوماً حاداً على ميليشيات «حزب الله» الإرهابية، واتهمها بالاستئثار بقرار الحرب والسلام في البلاد.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مقتطعاً من مكالمة على تطبيق «زوم» مع لبنانيين في المهجر قال فيه الراعي مخاطباً الميليشيات الطائفية: «لماذا تقف ضد الحياد، هل تريد إجباري على الذهاب إلى الحرب؟ تريد إبقاء لبنان في حالة حرب؟». وتابع في تساؤلات: «هل تأخذ برأيي حين تقوم بالحرب؟ هل تطلب موافقتي للذهاب إلى سوريا والعراق واليمن؟ هل تطلب رأي الحكومة حين تشهر الحرب والسلام مع إسرائيل؟ علماً أنّ الدستور يقول إن إعلان الحرب والسلام يعود إلى قرار من ثلثي أصوات الحكومة». وأضاف رأس الكنيسة المارونية في مخاطبته الحزب: «ما أقوم به أنا هو في مصلحتك، أما أنت فلا تراعي مصلحتي ولا مصلحة شعبك». وكشف أنّ «أناساً من حزب الله يأتون إليه ويقولون: هذ السلاح ضدنا مش قادرين بقى نحمل لأنهم جوعانين متلنا»، أي أن «سلاح حزب الله أصبح ضد حتى أنصاره وأنهم لم يعودوا يتحملون الجوع والعوز».

وختم الراعي قائلاً: «لماذا تريد مني أن أوافق على وجوب أن توافق على الذهاب إلى موضوع فيه خلاص لبنان، ولا تريدني أن أوافق عندما تذهب إلى الحرب التي فيها خراب لبنان».

تجدر الإشارة إلى أن النخب السياسية في لبنان أخفقت منذ أواخر 2019 في الاتفاق على خطة إنقاذ تمكن البلاد من الحصول على تمويل خارجي يحتاجه بشدة.