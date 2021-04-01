اليمن.. محاكمة عسكرية غيابية لسفير «الحرس الثوري» لدى ميليشيات الحوثي

عدن (وكالات)

واصلت محكمة عسكرية يمنية عقد جلسات خاصة بمحاكمة ضابط الحرس الثوري الإيراني غيابياً، حسن إدريس إيرلو، بتهمة الدخول متنكراً إلى أراضي اليمن والتجسس، والاشتراك في الجرائم مع ميليشيات الحوثي وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب. وعقدت المحكمة العسكرية جلستها العلنية الثالثة، بمدينة مأرب، بحضور ممثل الادعاء العسكري المقدم قاضي فيصل الحميدي، للنظر في القضية الجنائية رقم 6 لسنة 2020م والخاصة باتهام المدعو حسن إدريس إيرلو، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأمرت المحكمة بتنصيب هيئة الدفاع عن المتهم المدعو حسن إدريس إيرلو، وتلاوة قرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات في مواجهة المنصبين.

كما أمرت المحكمة العسكرية اليمنية بضم ملف قضية المدعو إيرلو إلى القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020م الخاصة بمحاكمة زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي و174 آخرين بتهمة الانقلاب العسكري على النظام الجمهوري، والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.