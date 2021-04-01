اليابان: سنواصل التعاون مع الدول العربية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية

طوكيو (وام) - أكد وزراء خارجية اليابان ودول عربية ومسؤولون رفيعو المستوى، اليوم، استمرار العلاقات القوية المتبادلة بين الجانبين وتعهدوا بتعزيز التعاون في المعركة ضد فيروس كورونا، وفي تحقيق استقرار الوضع في الشرق الأوسط.

وفي الحوار السياسي الياباني العربي الثاني الذي عقد عبر الإنترنت، لفت وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي إلى وباء «كوفيد- 19» وتغير ميزان القوى في المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أنه من المهم للغاية بالنسبة لليابان والدول العربية التي تربطهم صداقة طويلة الأمد تبادل صريح لوجهات النظر، خاصة مع تزايد عدم الاستقرار والشكوك في الشؤون الدولية.

وأكد الوزير موتيغي عزم اليابان على الالتزام بشكل أعمق بشؤون الشرق الأوسط وتعزيز التعاون بهدف الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد وترسيخه.

وبشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، أكد الوزير موتيغي أن موقف اليابان الداعم لحل الدولتين لا يزال كما هو، مشيرًا إلى أن اليابان ستواصل جهودها لدفع عملية السلام من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف المعنية من خلال الاستفادة من آخر التطورات..

وفي الجلسة الرئيسية، أوضح الوزير موتيغي دعم اليابان للدول العربية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك معالجة كوفيد - 19 على أساس مبدأ الأمن البشري، موضحًا الأمثلة الناجحة على المساعدة اليابانية الحالية التي ساهمت في إصدار تعليمات ضد الجائحة.

كما أقر الوزير الياباني بضرورة إنجاح الجهود الدولية المبذولة من أجل ضمان الوصول العادل للقاحات لجميع البلدان بما في ذلك البلدان النامية.

كما أشار مشاركون عرب إلى ضرورة التعاون الدولي لمواجهة الوباء.

وفيما يتعلق بالأمن البحري أوضح الوزير موتيغي أن منطقة الشرق الأوسط الغنية بموارد الطاقة تقع في وسط الممرات البحرية الهامة التي تربط شرق آسيا وأفريقيا عبر جنوب آسيا والمحيطين الهندي والهادئ.

وأعرب العديد من المشاركين عن دعمهم للمبادئ المنصوص عليها في «حرية وانفتاح المحيطين الهندي والهادئ FOIP»، بما في ذلك أهمية النظام البحري على أساس سيادة القانون والقانون الدولي، فضلا عن أهمية أمن الطاقة.

وفي الجلسة الختامية، أعرب الوزير موتيغي عن تقديره لجميع المشاركين، وأكد عزمه مواصلة التعاون مع الدول العربية بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية الشاملة متعددة المستويات.