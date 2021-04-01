الكويت تمدد حظر التجول للحد من تفشي كورونا

قالت الكويت، اليوم الخميس، إنها ستمدد حظر التجول الجزئي، المفروض لمدة شهر في إطار جهودها للحد من انتشار جائحة كوفيد-19.

وأضافت الحكومة، في بيان على تويتر، إن حظر التجول سيبدأ من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الخامسة صباحاً اعتباراً من 8 أبريل.

وكان من المقرر أن ينتهي حظر التجول الأسبوع المقبل.

وسجلت الكويت، اليوم الخميس، 1282 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وكانت قد شهدت انخفاضاً في حالات الإصابة اليومية إلى أقل من 300 حالة في ديسمبر الماضي بعد ما يقرب من 1100 حالة في مايو الماضي.

وقال مجلس الوزراء، إن خدمات التوصيل من المطاعم والمقاهي ومتاجر البقالة سيسمح بها خلال شهر رمضان، الذي يبدأ في منتصف أبريل هذا العام، بين الساعة السابعة مساء والثالثة صباحاً.