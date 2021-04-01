ضبط شخص يردد عبارات مؤيدة لجماعات إرهابية في المسجد الحرام

أبوظبي (الاتحاد) - نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة قوله إن أمن المسجد الحرام رصد شخصا يردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية بعد صلاة عصر يوم الثلاثاء.

وقال المتحدث إن "قوة أمن المسجد الحرام، رصدت شخصا يحمل سلاحا أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية بعد صلاة عصر يوم الثلاثاء، في الدور الأول من المسجد الحرام".

وأضاف أن قوات الأمن قامت "على الفور بضبط وإيقاف هذا الشخص".

وأوضح "اتُّخذت الإجراءات النظامية بحقه".