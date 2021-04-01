دولة أوروبية تخفف قيود كورونا رغم إصابات قياسية

على عكس الدول الأوروبية الأخرى التي شددت الإغلاق وفرضت إجراءات جديدة، لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، خففت بلغاريا، اليوم الخميس، القيود.

وفتحت المطاعم صالاتها لتناول الطعام في الهواء الطلق مجدداً، بعد أن خففت الحكومة الإغلاق لمدة أسبوعين على الرغم من الأرقام القياسية للإصابات المسجلة بالفيروس.

وقد تفتح المسارح ودور السينما والمتاحف والمكتبات والمعارض وصالات الألعاب الرياضية وغيرها من المرافق الرياضية والترفيهية أبوابها مجدداً أيضاً، ولكن بنحو 30 % فقط من طاقتها العادية.

رفعت القيود قبل فترة وجيزة من الانتخابات البرلمانية التي تحل في الرابع من أبريل الجاري، على الرغم من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.

سجلت بلغاريا، أمس الأربعاء، 5176 إصابة جديدة، وهو أعلى عدد منذ بداية تفشي الجائحة. وبلغ عدد الحالات الجديدة، اليوم الخميس، 4207 إصابات.

وسجلت بلغاريا في المتوسط 732 إصابة جديدة لكل 100 ألف شخص في الأسبوعين الماضيين، وتم تسجيل معظم الحالات في العاصمة صوفيا.

وقال وزير الصحة كوستدين أنجيلوف إن البلاد في ذروة موجة فيروس كورونا الثالثة وإن منحنى الإصابات مرتفع.

وبرر الوزير إعادة فتح المطاعم والمؤسسات الرياضية والثقافية بالقول إنه ما تزال هناك مساحات خالية لمرضى «كوفيد- 19» في المستشفيات.

وقال أنجيلوف أيضاً إن وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا ستزداد. وتم، حتى الآن، إعطاء ما يقرب من 473 ألف جرعة من اللقاح في بلغاريا، التي يبلغ عدد سكانها 6,9 مليون نسمة.