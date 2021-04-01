الجزائر وموريتانيا تتعاونان لتأمين الحدود

وقعت موريتانيا والجزائر، اليوم الخميس، مذكرة للتعاون الحدودي والتنمية بين البلدين تعنى بتطوير وتنسيق التعاون في مجالات الأمن والثقافة والاقتصاد وتسيير الأزمات في المناطق الحدودية.

وقع مذكرة التفاهم وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق ونظيره الجزائري كمال بلجود خلال زيارة الأخير إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط.

تهدف اللجنة، حسب وزير الداخلية الموريتاني، إلى «ترقية وتكثيف التبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية بين المناطق الحدودية فضلاً عن تأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها ومكافحة الهجرة غير الشرعية».

من جانبه، قال وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود إن اللجنة «سيكون لها الأثر الفعال ليس فقط في التصدي للتحدي المزدوج (التنمية والأمن) وإنما أيضاً لمجابهة التحديات الراهنة».

وشدد الوزير الجزائري على «ضرورة تنمية المنطقة الحدودية وجعلها قطباً اقتصادياً واجتماعياً بامتياز، الشيء الذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إقامة مشاريع تنموية حقيقية تعود بالنفع على البلدين وتحقق طموحات الشعبين الشقيقين».