زلزال جديد يهز شرق الجزائر

ضرب زلزال جديد ولاية قالمة، الواقعة في شمال شرقي الجزائر، اليوم الخميس.

ووصلت قوته إلى 4,8 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح المركز الجزائري لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء أن مركز الهزة، التي شعر بها سكان عدد من الولايات المجاورة، تم تحديده بثماني كيلومترات جنوب غرب مدينة قالمة.

وشهد شمال الجزائر، الشهر الماضي نشاطا، زلزاليا قويا، حيث سجلت ولاية بجاية الساحلية هزة أرضية بقوة 5,9 درجة خلف إصابة بعض الأشخاص وتضرر الكثير من المباني.