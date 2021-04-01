ميركل توجه دعوات للألمان بشأن كورونا

وجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعوات عدة إلى مواطنيها بشأن فيروس كورونا المستجد قبل بدء عطلة عيد الفصح.

ودعت الناس، في مقطع فيديو نشر اليوم الخميس، إلى الالتزام بجميع قواعد التباعد في ظل الموجة الثالثة من الجائحة.

وقالت ميركل «من خلال سلوكنا، سيمكننا كبح قوة تزايد أعداد العدوى ووقفها، ثم عكسها. هذا ما يدور الأمر حوله هذا العام في عيد الفصح أيضاً».

وأكدت المستشارة الألمانية أنه لا يمكن للأطباء وأفراد الرعاية الصحية كسب المعركة وحدهم في مواجهة الموجة الثالثة من الوباء، وقالت: «يجب ألا نتركهم بمفردهم، ولكن يجب دعمهم بسلوكنا... سوف ننتصر على الفيروس سوياً».

وأضافت أنه «يجب أن يكون عيد فصح هادئاً، في إطار دائرة صغيرة مع عدد محدود للغاية من الأشخاص... للأسف، سيكون مرة أخرى عيد فصح يشمل قيوداً».

ودعت ميركل الجمهور بشدة «للاستغناء عن أية رحلات غير ضرورية». وفي الوقت ذاته، دعت للتحلي بالشجاعة، «لأن هذه المرحلة الصعبة حقا من الوباء تختلف عن نظيرتها في بداية الوباء قبل عام».

وتابعت المستشارة الألمانية قائلة: «لدينا عاملان مساعدان قويان تماما لم يكونا لدينا العام الماضي»، وهما الاختبارات والتطعيمات.