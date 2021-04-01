مصر تتلقى 800 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن مصر تلقت أكثر من 854 ألف جرعة لقاح ضد فيروس كورونا من خلال مرفق «كوفاكس» الذي تشرف عليه المنظمة الدولية.

وأفاد بيان للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط «تلقت مصر، مساء أمس (الأربعاء)، ما يزيد على 850 ألف جرعة من لقاح «كوفيد-19» تم شحنها عن طريق منظومة «كوفاكس».

وهذه الجرعات من لقاح «أسترازينيكا-أكسفورد».

وأضاف البيان أن تلك الجرعات المستلمة «ضمن 40 مليون جرعة (مخصصة لمصر) يتم الحصول عليها تباعاً» من «كوفاكس»، وهو ما يكفي 20 في المئة من سكان البلاد، البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة.

كانت وزارة الصحة المصرية أعلنت أن أفراد الأطقم الطبية سيكونون في الخطوط الأمامية لتلقي اللقاح يليهم المسنون ومن يعانون الأمراض المزمنة، بما يتماشى مع المعايير العالمية.

يهدف برنامج «كوفاكس» إلى ضمان حصول جميع البلدان المشاركة في المرفق (حالياً 190 دولة) على «وصول عادل إلى ما لا يقل عن ملياري جرعة من لقاح «كوفيد-19» بحلول نهاية عام 2021».

وفي مؤتمر صحفي افتراضي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة اليوم الخميس، أقر المسؤولون بأنهم يواجهون «تحديات» في تحقيق هذا الهدف.

وأوضح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في دول شرق المتوسط أحمد المنظري أن التحديات تتمثل في «إنشاء خطوط إنتاج في الدول المقتدرة (...) وتحديات لوجستية مثل إيصال الشحنات (...) وأهم من ذلك التحديات المالية لتوفير اللقاحات».

وتحدث المنظري أيضاً عن «تحديات من نمط آخر مثل المنافسة على شراء اللقاحات من قبل الدول المقتدرة ماليا»، الأمر الذي انتقده مطالباً الجميع بـ«التعاون» لمواجهة الجائحة.

وأفاد مسؤولو منظمة الصحة العالمية الإقليميون، اليوم الخميس، بظهور نوعين متحورين من الفيروس في ليبيا، مشيرين إلى أنه من المرجح انتشارهما داخل المناطق الحضرية وصولاً إلى الريف.