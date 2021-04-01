برلمانية أوروبية بارزة تدعو «للحق في العمل من المنزل»

دعت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض المنحدرة من أصول مصرية لاتخاذ تدابير أكثر اتساقاً في مكافحة وباء كورونا، وطالبت في هذا السياق بـ «الحق في العمل من المنزل».

وقالت أميرة محمد علي، رئيسة الكتلة البرلمانية لليسار في البرلمان الألماني «بوندستاج» لمجموعة «أر تي إل» الألمانية الإعلامية في تصريحات تم نشرها اليوم الخميس: «سيكون من الضروري التصرف بشكل أكثر حسمًا بعد عطلة عيد الفصح، وألا يتم الاقتصار فقط على فرض قيود صارمة في النطاق الشخصي، ولكن من الضروري إلقاء نظرة على عالم العمل».

وفي هذا السياق دعت محمد علي أيضا لإدخال إلزام إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا في الشركات، ودعت أيضا لتوزيع أقنعة وقاية (إف إف بي 2) مجاناً للجميع في وسائل النقل العام المحلية، ولكنها أشارت إلى أن فرض حظر تجول على نطاقات واسعة يعد «الطريق الخاطئ».

وتحدثت محمد علي عن «كارثة» في التواصل بشأن الشركة المصنعة للقاح أسترازينيكا، وقالت: «إذا كان التواصل يتباعد بهذه الطريقة وتتغير التوصيات تماما بمقدار 180 درجة، فإن ذلك سيؤدي إلى حالة اضطراب»، وشددت على ضرورة إعلان توصية واضحة بشأن هذا اللقاح حاليا وتوضيح الفئة العمرية من البشر التي يسمح لها بتلقي هذا اللقاح.



