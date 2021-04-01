"الصحة العالمية": وضع أوروبا مقلق جداً

انتقدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، البطء "غير المقبول" لحملة التلقيح ضد كوفيد-19 في أوروبا التي تواجه وضعاً وبائياً يثير "أشد قلق" منذ أشهر.

وقال الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية في بيان إن "الوتيرة البطيئة للتلقيح تطيل أمد الوباء" مؤكداً أن عدد الإصابات الجديدة في أوروبا ارتفع كثيراً في الأسابيع الخمسة الماضية.