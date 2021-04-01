إصابات كورونا العالمية تتجاوز 128.54 مليون حالة

تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 128.54 مليون شخص نسمة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و935 ألفاً و192 حالة وفاة وفق إحصاء لـ"رويترز".

وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019.