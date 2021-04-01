الهند تسجل أعلى حصيلة بكورونا منذ أكتوبر

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، أن البلاد سجلت 72330 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في أعلى عدد إصابات يومي منذ 11 أكتوبر.

وسجلت البلاد في المجمل 12.22 مليون إصابة منذ بدء الجائحة العام الماضي لتصبح ثالث أكثر دول العالم تضرراً من الوباء بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وأظهرت البيانات تسجيل 459 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 162927.