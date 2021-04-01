مسؤول كويتي: العودة إلى «الحياة الطبيعة» يوليو المقبل

أكد مسؤول كويتي كبير، أن الحياة ستبدأ بالعودة إلى طبيعتها في البلاد في شهر يوليو المقبل، وذلك رغم ارتفاع أرقام الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وقال المسؤول إن "الكويت موعودة بتسلُّم كميات كبيرة من اللقاحات المتفق عليها، وهو ما يعني أن الشركات المنتجة للقاحات المضادة لـ«كورونا» ستزيد توريدات لقاحاتها بشكل أكبر، مما سيسرع وتيرة التطعيمات وبلوغ تحقيق المناعة المجتمعية ضد الوباء"، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وأضاف أنه في نهاية الربع الثاني من العام الحالي ستكون التوريدات بشكل أفضل، لكن التزام الاشتراطات الصحية والتباعد والكمام سيستمر إلى نهاية 2022.

وأوضح أن المطار سيفتح حال انتهاء تطعيم المواطنين، بما يشكِّل حماية لهم من انتقال العدوى حال دخول القادمين إلى البلاد.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) أمس (الأربعاء) أن تصريح سفر رقمياً لنتائج فحوص كوفيد - 19 وشهادات التطعيم سينطلق على منصة أبل بعد أسبوعين في منتصف أبريل الجاري. وكان من المنتظر إطلاق تصريح السفر الرقمي، الذي يمر حالياً بمرحلة اختبار، بحلول نهاية مارس.