«قناة السويس»: السفينة الجانحة لن تخرج من مصر إلا بعد دفع التعويضات

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن هيئة القناة ستطلب أكثر من مليار دولار في شكل تعويضات من الشركة المشغلة للسفينة "إيفر جيفن" بسبب الخسائر الناجمة عن توقف الملاحة بالقناة نتيجة جنوح السفينة وتعطل حركة الملاحة لمدة 6 أيام.

وأشار ربيع في تصريحات تلفزيونية إلى أنه سيتم منح حوافز بتخفيضات تتراوح ما بين 5 إلى 15% للسفن المتضررة بسبب السفينة الجانحة وفقا لانتظار كل منها، مؤكدا أن نحو 800 شخص ساهموا في إنجاز تعويم السفينة الجانحة.

وقال إن السفينة الجانحة بقناة السويس لن تخرج من مصر إلا بعد دفع التعويضات، موضحًا أن تحقيقا بدأ الأربعاء للوقوف على ملابسات ما حدث.