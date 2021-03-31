وصول دفعة أولى من لقاح «كورونا» إلى عدن

عدن (وكالات)

تسلمت الحكومة اليمنية، أمس، دفعة أولى من لقاحات «استرازينيكا» المضادة لفيروس كورونا في ظل تنامي الإصابات والوفيات في عموم البلاد.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في بيان، إن دفعة اللقاحات وصلت إلى عدن، جنوبي اليمن. وتشمل الشحنة 360 ألف جرعة من لقاح «استرازينيكا»، والتي تمثل الدفعة الأولى من إجمالي 1.9 مليون جرعة يتوقع أن يحصل عليها اليمن مبدئياً خلال العام 2021، حسبما جاء في البيان.

كما تسلمت اليمن أيضاً، إلى جانب لقاحات «استرازينيكا» التي تم شحنها عبر آلية «كوفاكس»، 13000 صندوق لحفظ اللقاحات و1.300.000 من الحقن اللازمة لبدء حملة التطعيم بشكل آمن وفعال.

وقال ممثل منظمة «اليونيسف» في اليمن فيليب دواميل عقب استلام اللقاحات في عدن يمثل وصول الجرعات الأولى للقاح «كوفيد - 19» لحظات حاسمة في مكافحة الفيروس في اليمن.

وستخصّص لقاحات «أسترازينيكا» المصنعة في الهند لحماية العاملين الصحيين وغيرهم من الفئات السكانية التي لها أولوية والمعرضة لخطر الإصابة بـ«كورونا»، وفقاً لـ«اليونيسف».

وأكدت المتحدثة باسم اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء «كورونا» إشراق السباعي «جاء اللقاح في وقته، ونحن نعيش ذروة الموجة الثانية من وباء (كورونا) والتي انتشرت بسرعة».

وقالت السباعي، إن اللقاح سيخصص للكادر الصحي وأيضاً كبار السن والذين لديهم أمراض مزمنة، وسيتم توزيعه على مستوى المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة.

ونبّهت منظمة أطباء بلا حدود السبت الماضي إلى وجود ارتفاع حاد في أعداد الإصابات الخطيرة بـ«كوفيد - 19» في اليمن، حيث أتت الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية على الكثير من المنشآت الصحية. وقالت منسقة منظمة أطباء بلا حدود في اليمن لاين لوتنز «كثيرون من المرضى الذين نراهم يصلون للأسف بحالة حرجة».

وقبل نحو أسبوع، دعت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا في اليمن الحكومة إلى إعلان «حالة الطوارئ» بعد ارتفاع عدد الإصابات، ودعت أيضاً إلى تفعيل قرار حظر التجوال الجزئي بحسب تقديرات السلطات المحلية بالمحافظات، حسب الحالة الوبائية.