الإمارات تدعو إلى حوار بناء حول سد النهضة

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

ثمنت دولة الإمارات جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة في التعامل مع الحادث العرضي في قناة السويس جراء جنوح إحدى السفن ونجاحها في تعويمها، وإعادة الحركة في القناة إلى مسارها الطبيعي بكفاءة عالية، ومهنية ملحوظة وفي وقت قصير، وعبرت عن ثقتها في اقتدار وكفاءة الإدارة المصرية لهذا الشريان المائي الحيوي لخطوط الملاحة الدولية والتجارة الدولية والمعبر المهم لإمدادات الطاقة وسلاسل التوريد الحيوية.

كما أكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي على اهتمامها البالغ وحرصها الشديد على استمرار الحوار الدبلوماسي البناء والمفاوضات المثمرة لتجاوز أية خلافات حول سد النهضة بين الدول الثلاث، مصر وأثيوبيا والسودان، وأهمية العمل من خلال القوانين والمعايير الدولية المرعية للوصول إلى حل يقبله الجميع ويؤمن حقوق الدول الثلاث وأمنها المائي، وبما يحقق لها الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، ويضمن ازدهار وتعاون جميع دول المنطقة.

وأعربت العديد من الدول العربية والخليجية عن دعمها لمصر في ملف سد النهضة الإثيوبي.

وأعربت دولة الكويت عن تضامنها مع مصر والسودان في جهودهما الحثيثة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، ومساعيهما لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ لدول مصب نهر النيل حقوقها المائية والاقتصادية وفق القوانين الدولية وبما يمكن هذه الدول من تحقيق طموحاتها في التنمية.

وشددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أمس، على أن أمن مصر والسودان المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأكدت دعم الكويت للمساعي الرامية إلى إنهاء ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف.

كما أعربت البحرين عن تضامنها مع مصر في الحفاظ على أمنها القومي والمائي. وقالت وزارة الخارجية البحرينية إن المملكة تقف مع مصر في الحفاظ على أمنها القومي وأمنها المائي، وحماية مصالح شعبها وحقه المشروع في الحياة، وجهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي. كما أعربت عن دعمها للجهود المبذولة لحل أزمة ملء وتشغيل السد بما يحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل وفق القوانين الدولية، وبما يتيح لدول حوض النيل جميعها تحقيق طموحاتها للتنمية والنماء الاقتصادي، حفاظًا على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.

كما أعربت سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية تضامنها مع مصر وتأييدها لجهودها في حل الخلاف حول السد عبر الحوار والتفاوض بما يحقق الاستقرار للمنطقة ويحفظ مصالح جميع الأطراف.

كما أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي وقوف بلاده مع مصر في حماية حقوقها المائية. وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان: إن الأردن يقف بالمطلق مع مصر في حماية حقوقها، وشدد على أهمية التوصل لحل تفاوضي لقضية سد النهضة يحفظ حقوق مصر والسودان وجميع الأطراف.

وفي وقت سابق أمس الأول، أكدت السعودية دعمها ومساندتها لكل من مصر والسودان وقالت إن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي. كما أكدت السعودية أيضا في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية دعمها ومساندتها لأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف. وشددت السعودية على ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن، وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معا.

وفي السياق ذاته، أعربت الحكومة اليمنية عن تضامنها ووقوفها مع مصر في سعيها لإيجاد حل عادل لملف سد النهضة ودعم جهودها لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الأمن المائي لمصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مؤكدة أهمية عدم اتخاذ أية خطوات أُحادية تمس بمصالحها واستخداماتها المائية وبما يحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل ويحقق لدول حوض النيل التنمية والنمو الاقتصادي وفقاً لمبادئ القانون الدولي.

كما أكدت منظمة التعاون الإسلامي ضرورة الحفاظ على الأمن المائي لمصر والسودان. وقالت المنظمة أنها تتابع باهتمام بالغ الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإيجاد حل لمسألة سد النهضة، مؤكدةً ضرورة الحفاظ على الأمن المائي لكل من مصر والسودان. ودعت المنظمة في بيانها إلى مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل يحفظ حقوق ومصالح كل من مصر والسودان وإثيوبيا.