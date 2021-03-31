الحرب الاقتصادية الحوثية رفعت أسعار المواد الغذائية 164%

صنعاء (وكالات)

قالت لجنة الإنقاذ الدولية، إن الحرب الاقتصادية التي تنتهجها ميليشيات الحوثي الإرهابية، أدت إلى زيادات هائلة في أسعار المواد الغذائية، ورفعت الحاجة وسط أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وتظهر البيانات الحديثة من استطلاعات اللجنة، أن السلع المنزلية اليمنية الرئيسية شهدت زيادة في الأسعار بأكثر من الضعف، بما في ذلك ارتفاع أسعار طحين القمح بنسبة 133%، وارتفاع أسعار الزيت النباتي بنسبة 96%، وارتفاع أسعار الأرز بنسبة 164% من فبراير 2016 إلى أكتوبر 2020.

وعللت لجنة الإنقاذ في آخر تحديث لها بأن الحرب الاقتصادية الحوثية المتمثلة في الحواجز البيروقراطية أمام استيراد وحركة المواد الغذائية بين المدن، والتلاعب بالعملة وانخفاض قيمتها، قوض القوة الشرائية.

ويعاني الاقتصاد اليمني تفتت المؤسسات الوطنية جراء انقلاب ميليشيات الحوثي، وحربها الاقتصادية على الشعب اليمني، ما زاد في تعقيد الأزمة الاقتصادية، ورفع الحواجز أمام ممارسة الأعمال التجارية، ووفقاً للبنك الدولي تراجع النشاط التجاري، متأثراً بقرار حظر الميليشيات للأوراق النقدية الجديدة.

وتسببت حرب ميليشيا الحوثي على الاقتصاد، في حدوث أزمة مدفوعات، وتعطيل النشاط الاقتصادي، ما أثر بشدة على اﻷفراد والشركات الصغيرة، وفاقم سوء الأوضاع الإنسانية.