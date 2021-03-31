أديس أبابا: استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي قريباًً

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أعلن السفير الإثيوبي في القاهرة ماركوس تيكلي ريكي أنه سيتم استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة مع مصر والسودان قريباً للتوصل إلى اتفاق مرض مع جميع الأطراف برعاية الاتحاد الأفريقي.

وأضاف ريكي خلال مؤتمر صحفي عقد بالسفارة الإثيوبية في القاهرة أمس، إنه «لم يتم التواصل مع إثيوبيا رسمياً بشان لجنة الوساطة الرباعية التي اقترحها السودان، وسمعنا عنها من وسائل الإعلام فقط».

وأكد السفير الإثيوبي أن بلاده دائما تركز على المفاوضات، وتعمل على حل الخلافات بطريقة سلمية، وذلك في معرض رده على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن سد النهضة.

وأوضح السفير الإثيوبي أن بلاده تقوم ببناء السد منذ عام 2011، وكانت شفافة تجاه مصر، وأن بلاده منفتحة على الحوار، وترغب في اتفاق مرض لجميع الأطراف، مؤكداً أن سد النهضة لن يسبب ضرراً لدولتي المصب، وأوضح أن من مصلحة إثيوبيا الوصول إلى اتفاق.