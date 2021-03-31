ميليشيات الحوثي تحتكر بيع الدواء للمنظمات الأجنبية

صنعاء (وكالات)

أجبرت ميليشيات الحوثي الإرهابية، المنظمات الأجنبية العاملة في اليمن التي تنشط في تقديم مساعدات دوائية، على شراء الدواء من شركات ووكالات للدواء محددة، أنشأتها حديثاً لتحل محل شركات الدواء المحلية.

ونقلت مواقع إعلامية يمنية عن مصدر في منظمة «إنقاذ الأطفال»، قوله، إن «ميليشيات الحوثي فرضت على منظمة إنقاذ الأطفال، ومنظمات أجنبية أخرى، شراء الدواء من 10 شركات للأدوية، أنشأتها الميليشيات حديثاً».

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن ميليشيات الحوثي حيدت عشرات شركات الأدوية التي لا تتبعها عن بيع الدواء للمنظمات، من خلال إيقاف تجديد التراخيص لها. وأوضح أن المنظمات عندما تطلب توريد أدوية، تشترط أن تكون شركات ووكالات الأدوية معها تصريح سارٍ من الجهات الرسمية، مجدداً أو صادراً بالعام نفسه الذي يطرح فيها طلب التوريد.