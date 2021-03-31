الخرطوم تدعو واشنطن للانخراط في «تفاوض بناء» حول سد النهضة

الخرطوم (الاتحاد)

دعت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق أمس، الولايات المتحدة إلى الانخراط في تفاوض بناء يلزم إثيوبيا بعدم ملء سد النهضة دون موافقة الأطراف المعنية.

ونقلت الخارجية السودانية في بيان عن الصادق القول لدى لقائها المبعوث الأميركي الخاص للسودان دونالد بوث بالخرطوم إن «السودان لجأ للآلية الرباعية للوساطة، بعد أن علم أن إثيوبيا تراوغ لكسب الوقت لإكمال عملية الملء الثاني للسد النهضة».

وبحسب البيان أكد المبعوث الأميركي ضرورة التوصل لاتفاق ملزم ومرض لجميع الأطراف في قضية سد النهضة، مشدداً على اهتمام الولايات المتحدة بأمن واستقرار الدول الثلاث والقرن الأفريقي.

وأوضح أن «الولايات المتحدة يمكن أن تقدم الدعم الفني اللازم للملف للخروج من هذه الأزمة بمواقف مرضية لجميع الأطراف».

وكان السودان دعا إلى تحريك ملف التفاوض بعد الجمود الأخير عبر وساطة رباعية تشمل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على أن تلعب الأطراف الأربعة دور وساطة وتسهيل المفاوضات بدلاً من الاكتفاء بدور المراقبين.